مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول النادي الأهلي على خدمات إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون: انتهت، إمام عاشور أهلاوي 5 سنوات وتم إنهاء التعاقد مع نادي ميتلاند الدنماركي بشكل رسمي.
وأضاف: الأهلي أنهى كل التفاصيل مع ميتلاند، وسيحصل على خدمات إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار، مقسمة على قسطين.
وتابع: كان هناك مفاوضات بالأمس حول عدد الأقساط، الأهلي كان يريد دفع قيمة الصفقة على 3 أقساط، لكن النادي الدنماركي تمسك بالحصول على قيمة الصفقة على قسطين فقط.
وأوضح: الأهلي يفكر في الوقت الحالي، كيف يُقدم إمام عاشور أمام الجماهير، ويوجد أكثر من فكرة لتقديمه ويتم مناقشتها.
وكان إمام عاشور، قد رحل إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، مقابل مليوني ونصف دولار.