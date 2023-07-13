مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

‎كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول النادي الأهلي على خدمات إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون: انتهت، إمام عاشور أهلاوي 5 سنوات وتم إنهاء التعاقد مع نادي ميتلاند الدنماركي بشكل رسمي.

‎وأضاف: الأهلي أنهى كل التفاصيل مع ميتلاند، وسيحصل على خدمات إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار، مقسمة على قسطين.

‎وتابع: كان هناك مفاوضات بالأمس حول عدد الأقساط، الأهلي كان يريد دفع قيمة الصفقة على 3 أقساط، لكن النادي الدنماركي تمسك بالحصول على قيمة الصفقة على قسطين فقط.

‎وأوضح: الأهلي يفكر في الوقت الحالي، كيف يُقدم إمام عاشور أمام الجماهير، ويوجد أكثر من فكرة لتقديمه ويتم مناقشتها.

‎وكان إمام عاشور، قد رحل إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، مقابل مليوني ونصف دولار.