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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار الخطيب الحاسم.. الشاطر يكشف كواليس موسم الأهلي التاريخي بالتتويج بجميع البطولات

صدى البلد

قال إسلام الشاطر، لاعب الأهلي الأسبق، إن كلمة السر في الموسم المميز للفريق الأحمر؛ هو قرار رئيس النادي محمود الخطيب، بإراحة الأساسيين في نهاية الموسم الماضي.

وأضاف الشاطر: "إراحة الأساسيين، كان قرارا تاريخيا، إذ كان مهما لدعم اللاعبين، ثم أكدنا عقب الهزيمة 2-5 من صن داونز، أن خسارة مباراة ليست نهاية العالم".

وأضاف: "هذا موسم تاريخي للأهلي، البطولة الخامسة في موسم واحد، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأردف: "البعض اتهمني بالتطبيل للخطيب عندما قلنا ذلك، أنا أدعم الإدارة والفريق ولا أطبل، بحس لاعب الكرة بيطالبنا بالدعم، والحساب في الأهلي ليس بالقطعة".

وواصل: "الصبر في الأهلي يجلب البطولات، والإدارة لم تكن متسرعة، ولم تنساق خلف السوشيال ميديا عقب الخسارة من صن داونز".

وأشار إلى أن: "الخطيب تحمل الكثير، وتكاتف منظومة الأهلي سر الانتصارات. والجمهور يستحق الشكر على النقد البناء والمساندة".

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، مساء الاثنين، بعد تعثر ملاحقه بيراميدز بالخسارة 1-2 من سيراميكا كليوباترا.

وبات الفارق بينهما 7 نقاط، قبل جولتين من نهاية مشوار رفاق عبد الله السعيد ورمضان صبحي بالمسابقة، بينما تتبقى للأهلي 5 مباريات.

وقبل حسم الدوري ، توج الأهلي بلقبين للسوبر المصري (أمام الزمالك ثم بيراميدز) وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

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