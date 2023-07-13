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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

تلقى النادي الاهلي قبل مباراة القمة ١٢٦ التي ستقام اليوم خبرا صادما، ومن الممكن أن يؤثر ذلك الخبر على نفسية لاعبين النادي الاهلي، وقد أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي هذا الخبر.

مبارة الاهلي والزمالك 

عقوبة الأهلي قبل مبارة الزمالك

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، معاقبة فريقي الأهلي والوداد المغربي، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا بالقاهرة وإيابا في الدار البيضاء.

واكدت لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي، أنه جرى تغريم النادي الأهلي 10 آلاف دولار، بسبب ما بدر من جماهيره وإلقاء الزجاجات على طاقم تحكيم مباراة الذهاب وعلى لاعبي الوداد.

عقوبة الوداد أكبر بسبب توقف المباراة


وتابعت لجنه الانضباط، جرت معاقبة الوداد المغربي بغرامة 20 ألف دولار، وهي أكبر من عقوبة النادي الأهلي، بسبب إيقاف المباراة وإشعال الشماريخ وإحداث حالة من القلق لدى الجميع في الملعب.

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد والتعادل في كازبلانكا بهدف لكل فريق.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم

ومن المقرر ان يخوض الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة صعبة أمام غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

الاهلي والزمالك 

تشكيل الاهلي اليوم امام الزمالك 

ويبدو التشكيل المتوقع لنادي الأهلى أمام نادي الزمالك مكون من محمد الشناوي - علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - مروان عطية - أليو ديانج- مجدى أفشة- حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك اليوم امام الاهلي 

ويبدو التشكيل المتوقع لنادي لزمالك أمام النادي الاهلى مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو ، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

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