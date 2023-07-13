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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الونش يحفز لاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي

صدى البلد

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي التواصل مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية  لتحفيزهم قبل خوض  مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

حيث يتواجد الونش في الإمارات حاليا للخضوع للبرنامج التأهيلي عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا مؤخرا.

وحرص مدافع  الفريق الأبيض على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وطالبهم بالظهور بأفضل مستوى وتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

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