عادل عبد الرحمن: أراهن على تألق تاو.. وفوز الأهلي بثنائية

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة القمة أصبحت (تحصيل حاصل) مشيرا إلى أن الفريق الأحمر سيلعب بهدوء تام بعد حسم لقب الدوري المصري، متمنيًا أن تخرج المواجهة بأداء جيد من جانب الفريقين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي سيخوض اللقاء بإريحية تامة، لكن مباراة الأهلي والزمالك لم تعد تصنف (قمة) في ظل الفارق الكبير حاليا بين الفريقين، كما أن الأهلي لديه عدد كبير من الألقاب".

وأضاف: "الأهلي والزمالك لديهم مفاتيح لعب كبيرة، وبيرسي تاو بالتأكيد سيلعب على أحمد فتوح لذلك لن يحصل على نفس المهام السابقة بتواجده في وسط الملعب، وأوسوريو لن يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها في المواجهات الماضية، وبالتأكيد سيلعب بظهيرين أيمن وأيسر، لأنه يحتاج للدفاع بقوة ضد هجوم الأهلي".

وواصل: "أي مدرب سيواجه الأهلي لابد أن يكون له أسلوب مختلف، لأن الأمور ستكون في المباراة صعبة بخلاف المواجهات السابقة للزمالك".

وأكمل: "كولر لن يغير طريقته الفنية في مواجهة الزمالك، لأنه يلعب بتوازن واضح، وحال وجد ثغرة في الزمالك قد يقوم بتحرير أي لاعب، وحتى حال تأخره في النتيجة يقوم بتغييرات معينة، وبنفس النمط والاستراتيجية الخاصة به، مثلما حدث امام الوداد المغربي، كولر في بداية الموسم لعب بأكثر من طريقة، وعندما توصل للطريقة الأنسب 4-3-3 اعتمد عليها ونجح فيها وحقق بها البطولات".

وزاد: "كولر قد يدفع بـ افشة او قندوسي ولكن سيكون لهم مهام دفاعية أيضا في اللقاء، ولو أوسوريو لعب بطريقته المعتادة الجديدة سوف يستقبل أكثر من هدف أمام الأهلي".

وأردف: "أقوى خطوط الأهلي في الهجوم خصوصا الطرفين، وبالأرقام هو الأفضل هجوميًا، ولذلك لابد أن يتحلي أي مدرب بالذكاء وهو يواجه فريق بحجم الأهلي".

واستطرد: "الأهلي سيلعب بمنتهى الجدية امام الزمالك، وكولر صرح بأن مجرد (التعادل كارثة) بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، والفريق لا يقبل سوى الانتصارات، وإدارة النادي أظهرت عملًا جيدًا وبرغم الخسارة مثلا امام صن داونز لكن ساد الهدوء وفي النهاية حصد اللقب وكولر نال ثقة كبيرة من جانب الجميع ولم يلومه أحد أو يوجه اي انتقاد ضده".

وأتم: "أراهن على تألق بيرسي تاو وقد يسجل أهداف في اللقاء، واتوقع فوز الأهلي بهدفين نظيفين".