رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الدولي فيفا يخطره فيها بانتهاء ايقاف اليو ديانج نجم النادي الأهلي بشكل رسمي.

واخطر الفيفا نظيره المصري بأن الأهلي قام بسداد غرامة وكيل ديانج وانتهاء الإيقاف، ليتأكد بذلك لحاقه بلقاء الزمالك بشكل طبيعي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدر قرارا بإيقاف ديانج لحين سداد مستحقات عالقة في ذمته لوكيل أعماله، بينما تلقى مروان نبأ صادما في معسكر الأهلي بوفاة والده.

ومن المتوقع أن يدخل ديانج تشكيل الأهلي بشكل طبيعي، لتعويض مروان عطية، فيما سيكون هناك خيارات أخرى في الوسط لمزاملته مثل محمد مجدي "أفشة" ومحمد فخري وأحمد قندوسي وأحمد نبيل "كوكا".

وقدم الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم العزاء لمروان عطية في وفاة والده، وقال: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، يتقدمون بخالص التعازي إلى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".