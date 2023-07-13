الأهلي يرفع الإيقاف عن أليو ديانج في مباراة القمة اليوم

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفع الايقاف عن أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عنمباراة القمة أمام نادي الزمالك، مساء اليوم.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك:"رسميا الاهلي يتسلم خطاب رفع الإيقاف عن ديانج".

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، فيمباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابلهدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمهالتقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين على النحو التالي:

أون تايم سبورت 1

القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي

القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة

أون تايم سبورت 2

القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف

القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن