القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره نادي الزمالك بقيادة أوسوريو اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126 على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

ثالث قمة لمدرب الأهلي وسنة أولي فى الزمالك

مباراة القمة 126 ليست الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر رفقة الأهلي، حيث سبق وفاز كولر في مباراتين على حساب الزمالك في السوبر المصري والدوري الممتاز، وخرج من المباراتين بشباك نظيفة.

وكانت المباراة الأولى لـ كولر رفقة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وأحرز هدفي اللقاء برونو سافيو وكريم فؤاد.

وخاض مارسيل كولر ثاني لقاء القمة له أمام الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما فاز الأحمر بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بأقدام محمود كهربا ومحمد شريف.

فيما يعتبر لقاء القمة رقم 126 الأول للمدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو رفقة نادي الزمالك.

القمة 26 بين مدربي الأهلي والزمالك

الأجواء والظروف تصب متشابهة بين الأهلي والزمالك لكن تبقى مباريات الدربي بدون مقاييس وتتوقف على حالة أي فريق فقط في الـ 90 دقيقة فقط.

كولر يمتلك الخبرات في مباريات القمة والتي ستكون عامل قوي للأهلي بجانب الفورمة العالية التي يتمتع بها نجوم المارد الأحمر مثل حسين الشحات بجانب سرعات بيرسي تاو وعرضيات علي معلول المتقنة إلي جانب الحالة النفسية العالية بعد التتويج بلقب الدوري المصري رقم 43.

أزمة خط الوسط فى الأهلي بقمة الزمالك

ويعاني النادي الأهلي في القمة رقم 126 من الغيابات فى خط الوسط بعد رحيل حمدى فتحي حيث يفقد المارد الأحمر كلا من مروان عطية لوفاة والله وعمرو السولية للإصابة بالتزامن مع ايقاف المالي اليو ديانج بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

أوسوريو وكوارث دفاعات الزمالك

فيما نجح اوسوريو مدرب الزمالك في خلق حالة هجومية من نوع خاص جعلت الفارس الأبيض له شكل مختلف بعد تعثرات في كل البطولات وشهدت توالي سلسلة الانتصارات محليا في المباريات الأخيرة.

فيما تظل النقطة الفارقة بفريق الزمالك خط الدفاع الذى ظهر بشكل هزيل نتجت عنه أخطاء وكوارث في المباريات الأخيرة محليا وقاريا.

شباب الزمالك عتاولة

ويجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب نادي الزمالك، مفاجأة أمام النادي الأهلي؛ بالاعتماد على شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو، مدرب الزمالك، على الاعتماد في خط الدفاع، على ثلاثي الشباب “حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق”، والتفكير في وضع محمد عبد الغني على دكة البدلاء؛ بعد مستواه المتراجع الذي ظهر في مباراة فيوتشر.

وجاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب في قمة الأهلي؛ بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، إلى جانب غياب محمود حمدي الونش؛ بعد إصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو، مدرب الزمالك، في منح التونسي “حمزة المثلوثي” حرية الحركة في الجبهة اليمني؛ من أجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس، والاستفادة من تمريراته العرضية، إلى جانب أحمد سيد زيزو- حال عدم الدفع به في خط الدفاع في قمة الأهلي، على حساب أحد ثلاثي الشباب سالفي الذكر.