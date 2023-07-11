تعرف على الحكم المستبعد من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

علم صدى البلد أن لجنة الحكام باتحاد الكرة لم تستقر حتى الأن على هوية طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

وتشهد لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا مشاورات مكثفة بين أعضاءها من أجل الاستقرار على طاقم التحكيم خاصة أن الأمر اصبح حتميا بأن يدير المباراة طاقم مصري ولا مجال لاستقدام طاقم أجنبى مثلما طلب نادي الزمالك .

و أكدت مصادر داخل لجنة الحكام أن اللجنة استبعدت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين من قائمة المرشحين لادارة المباراة .

غيابات الأهلي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 8 لاعبين أمام الزمالك في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة وبرونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق وأيمن اشرف لانتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة أعده محللي الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني فأن كولر استقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري حيث يحتاج لنقطتين فقط والثاني هو انها مباراة جماهيرية وديربي خاص والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

