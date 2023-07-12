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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولو، نظيره نادي الزمالك غدا الخميس على ملعب استاد القاهرة في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز ، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فيما احتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي.

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا فى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك طاقم حكام المباراة المصري.

وعلم صدى البد من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا ، أن الحكم الدولى محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد الغاؤه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.

الأمر الذى أثار غضبا داخل نادي الزمالك اعتراضا على عدم احتساب أحمد الغندور هدف التعادل للنادي الاسماعيلي أمام الأهلي، وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب وطالب بحكام أجانب لإدارة القمة.

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غيابات الأهلي فى قمة الزمالك 
 

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود 8 لاعبين أمام الزمالك في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلي كل من: عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة، وبرونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق، وأيمن أشرف لانتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة أعده محللو الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الزمالك الأهلى الدوري سيراميكا كليوباترا بيراميدز محمود البنا أحمد الغندور

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