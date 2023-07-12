قرار جديد من كولر في الأهلي بشأن مواجهة الزمالك غدا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ورفض كولر، فكرة الدخول في معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة الزمالك، وفضل الإعداد للمباراة بشكل طبيعي.

الأهلي يحسم الدوري قبل لقاء الزمالك

وحسم الأهلي رسميا الفوز بلقب الدوري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك، بعد هزيمة بيراميدز “صاحب المركز الثاني”، أمام سيراميكا كليوباترا بمباراتهما الأخيرة.

وعاد الفريق للتدريبات، في السادسة من مساء أمس، على استاد مختار التتش، ثم يخوض المران الأخير اليوم، قبل أن يختار كولر القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة فقط.