الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي

ينتظم اليوم، الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي المقرر له غدا، الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الغد، وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وسيغيب عن الأبيض كل من، مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة، وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية.

وفي نفس الوقت، يستعيد الزمالك خدمات كل من محمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم سكر بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.