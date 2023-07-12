قبل مواجهة الزمالك.. هاشتاج «القمة لجمهورك يا أهلي» يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج “القمة لجمهورك يا أهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر هاشتاج “القمة لجمهورك يا أهلي” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت رسائل جماهير النادي الأهلي للاعبي النادي؛ للتحفيز على الفوز بالمباراة أمام الزمالك، كالاتي:

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.