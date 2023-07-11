عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

كشفت مصادر مقربة من مصطفى فتحي المعار إلي نادي بيراميدز مصير عودته الي الدوري السعودي وآخر المستجدات في مفاوضات النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة.

أفادت المصادر أن مصطفي فتحي منذ قدومه وقع على عقوده مع بيراميدز لتفعيل بند الشراء من نادي التعاون السعودي. 

أضافت : نادي بيراميدز سيقوم بتفعيل بند الشراء في اليوم الأخير من الاتفاق الخاص بمهلة النادي لتفعيل شراء اللاعب وهو 15 يوليو الجاري. 

نجوم فرضوا شروطهم| الزمالك ينحنى أمام طلبات "فتوح".. والأهلي يرضخ إلى أوامر "الشحات" و"سافيو"

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

صدمة قوية للأهلي فى صفقة مصطف فتحي

تلقى مسئولو النادي الأهلي ،صدمة قوية بشأن إمكانية ضم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار من التعاون السعودي .

وعلم صدى البلد أن الأهلي استفسر عن تفاصيل إعارة مصطفى فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز والتوقيت المحدد لتفعيل بند الشراء .

وتأكد الأهلي أن إمكانية ضم مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمر صعب للغاية خاصة وأن بيراميدز يمتلك الأولوية في تفعيل تعاقده مع اللاعب مصطفى فتحي وضمه بشكل نهائي قبل يوم 15 يوليو المقبل عكس ما كانت تشير التقارير الصحفية السعودية بانتهاء مدة تفعيل العقد .
واستقر نادي بيراميدز على تفعيل شراء مصطفى فتحي نهائيا مقابل دفع مليون ونصف دولار وفقا للعقد المبرم بين نادي التعاون السعودي ونظيره نادي بيراميدز .

ويعد مصطفى فتحي واحدا من أهم لاعبي نادي بيراميدز خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة المستويات الفنية المتميزة التي يقدمها.
 

مصطفى فتحي بيراميدز الدوري السعودي الأهلى الموسم الكروي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

مصطفى فتحي موهبة ليس لها مثيل.. تعليق فرج عامر

ترشيحاتنا

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أخيرا.. الكشف عن أسطول سيارات هالاند نجم مانشستر سيتي

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ