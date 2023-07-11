صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

كشفت مصادر مقربة من مصطفى فتحي المعار إلي نادي بيراميدز مصير عودته الي الدوري السعودي وآخر المستجدات في مفاوضات النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة.

أفادت المصادر أن مصطفي فتحي منذ قدومه وقع على عقوده مع بيراميدز لتفعيل بند الشراء من نادي التعاون السعودي.

أضافت : نادي بيراميدز سيقوم بتفعيل بند الشراء في اليوم الأخير من الاتفاق الخاص بمهلة النادي لتفعيل شراء اللاعب وهو 15 يوليو الجاري.

صدمة قوية للأهلي فى صفقة مصطف فتحي

تلقى مسئولو النادي الأهلي ،صدمة قوية بشأن إمكانية ضم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار من التعاون السعودي .

وعلم صدى البلد أن الأهلي استفسر عن تفاصيل إعارة مصطفى فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز والتوقيت المحدد لتفعيل بند الشراء .

وتأكد الأهلي أن إمكانية ضم مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمر صعب للغاية خاصة وأن بيراميدز يمتلك الأولوية في تفعيل تعاقده مع اللاعب مصطفى فتحي وضمه بشكل نهائي قبل يوم 15 يوليو المقبل عكس ما كانت تشير التقارير الصحفية السعودية بانتهاء مدة تفعيل العقد .

واستقر نادي بيراميدز على تفعيل شراء مصطفى فتحي نهائيا مقابل دفع مليون ونصف دولار وفقا للعقد المبرم بين نادي التعاون السعودي ونظيره نادي بيراميدز .

ويعد مصطفى فتحي واحدا من أهم لاعبي نادي بيراميدز خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة المستويات الفنية المتميزة التي يقدمها.

