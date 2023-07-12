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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة مصطفى فتحي

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

استقر مسئولو نادى بيراميدز تفعيل بند الحصول على مصطفى فتحي نجم الفريق المعار من التعاون السعودي.

ويمتلك بيراميدز فرصة تفعيل تعاقد وضم مصطفى فتحي بشكل نهائي حتى 15 يوليو وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن بيراميدز فقد فرصة ضم اللاعب بانتهاء شهر يونيو الماضي وهو الأمر غير الصحيح ، حيث أن العقد المبرم بين بيراميدز والتعاون ينص أن 15 يوليو هو  أخر فرصة لبيراميدز.

ومن المقرر أن يسدد بيراميدز مليون ونصف دولار مقابل ضم مصطفى فتحي نهائيا.


يذكر أن الأهلي أبدى رغبته في ضم مصطفى فتحي ،الا إن الأمر أصبح صعبا في ظل رغبة بيراميدز في الإبقاء عليه.

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