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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الوجهة المقبلة، لـ مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي، المُعار إلى بيراميدز، بعد تردد أنباء اقترابه من الانضمام إلى الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على أون تايم سبورتس: “لا أساس من الصحة لما تردد عن رفض مصطفى فتحي، التوقيع على عقود انضمامه بشكل نهائي لنادي بيراميدز، لرغبته في الانتقال للنادي الأهلي”.

وتابع: “مصطفى فتحي، اختار بيراميدز، مصطفى فتحي، وقع مع بيراميدز، وهو في انتظار أن ينهي نادي بيراميدز، الأمر مع نادي التعاون السعودي”.

وجهة مصطفى فتحي

وأضاف: “ما يؤخر تفعيل بيراميدز بند شراء مصطفى فتحي، أن شرط المنصوص في عقد الإعارة أن يدفع بيراميدز مليون دولار، ليحصل على خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى نادي بيراميدز لتخفيض المبلغ”.

واختتم: “مصطفى وقع أكثر من أسبوع مع نادي بيراميدز وأنهى كل أموره مع النادي فهو يشعر بالاستقرار داخل النادي السماوي”.

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