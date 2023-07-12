عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

صدى البلد

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن صفقة انتقال مصطفى فتحي للنادي الأهلي، بعدما انتشر خلال الساعات الماضية بأن نادي التعاون السعودي حدد مليون و400 ألف دولار من أجل بيعه للقلعة الحمراء.

txt

قرار الخطيب الحاسم.. الشاطر يكشف كواليس موسم الأهلي التاريخي بالتتويج بجميع البطولات

txt

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم: انتشر خلال الساعات الماضية أن مصطفى فتحي بيقترب من الأهلي الكلام ده لا أساس له من الصحة مصطفى فتحي اختار بيراميدز ووقع معاهم على فكرة من أسبوع وهو مبسوط جدا هناك ومرتاح ومنتظر إن بيراميدز يخلص كل الأمور مع التعاون السعودي.

وشدد على أن إدارة الأهلي ترفض دفع أكثر من مليون دولار في الصفقة، إضافة إلى وضع راتب سنوي 8 ملايين جنيه فقط للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف: “ما يؤخر تفعيل بيراميدز بند شراء مصطفى فتحي، أن شرط المنصوص في عقد الإعارة أن يدفع بيراميدز مليون دولار، ليحصل على خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى نادي بيراميدز لتخفيض المبلغ”.

واختتم: “مصطفى وقع أكثر من أسبوع مع نادي بيراميدز وأنهى كل أموره مع النادي فهو يشعر بالاستقرار داخل النادي السماوي”.

أهلي الأهلى احمد شوبير إدارة الأهلي الإعلامي أحمد شوبير الخطيب جميع البطولات ل الساعات الماضية غرامة الزمالك نجم الزمالك السابق مصطفى فتحي نادي بيراميدز مصطفى فتحي إ نجم الزمالك يفجر مفاجأة نادي التعاون انتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

موضوعات متعلقة

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

قرار الخطيب الحاسم.. الشاطر يكشف كواليس موسم الأهلي التاريخي بالتتويج بجميع البطولات

ميزان العدل مش موجود.. مدرب الداخلية يكشف أسباب هزيمة فريقه بالدوري

بفرمان من أوسوريو.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل للبنك الأهلي

رغم حسم الأهلي للقب.. الهبوط يشعل آخر جولات الدوري| اعرف مواعيدها

علاء نبيل: الأهلي كان الأجدر والأحق بلقب الدوري هذا الموسم

هاني حتحوت: عرض إسباني من ليجانيس الإسباني لضم نجم الزمالك| فيديو

مفيش تكبر.. ميدو: الأهلي استحق أن يكون بطل مصر

ترشيحاتنا

دبلوماسيون يكشفون مفاجئة.. ترتيب خاص بأوكرانيا مثل إسرائيل

مصطفى فتحي يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للفريق

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

تتخطى الـ 40 مئوية.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

30 غارة.. القوات الجوية الأوكرانية توجة ضربة قوية للجيش الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ