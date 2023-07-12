صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن صفقة انتقال مصطفى فتحي للنادي الأهلي، بعدما انتشر خلال الساعات الماضية بأن نادي التعاون السعودي حدد مليون و400 ألف دولار من أجل بيعه للقلعة الحمراء.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم: انتشر خلال الساعات الماضية أن مصطفى فتحي بيقترب من الأهلي الكلام ده لا أساس له من الصحة مصطفى فتحي اختار بيراميدز ووقع معاهم على فكرة من أسبوع وهو مبسوط جدا هناك ومرتاح ومنتظر إن بيراميدز يخلص كل الأمور مع التعاون السعودي.

وشدد على أن إدارة الأهلي ترفض دفع أكثر من مليون دولار في الصفقة، إضافة إلى وضع راتب سنوي 8 ملايين جنيه فقط للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف: “ما يؤخر تفعيل بيراميدز بند شراء مصطفى فتحي، أن شرط المنصوص في عقد الإعارة أن يدفع بيراميدز مليون دولار، ليحصل على خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى نادي بيراميدز لتخفيض المبلغ”.

واختتم: “مصطفى وقع أكثر من أسبوع مع نادي بيراميدز وأنهى كل أموره مع النادي فهو يشعر بالاستقرار داخل النادي السماوي”.