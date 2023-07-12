شوبير: البعض يحاول الوقيعة بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة ما يتردد بشأن تعمد النادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع مصطفى فتحي جناح فريق بيراميدز.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "الأهلي لم يفعل هذه الخطوة، ولكن البعض يحاول وضع اسمه في هذا الملف من أجل التأثير على علاقة القلعة الحمراء مع فريق بيراميدز".

وأضاف "علاقة الأهلي مع بيراميدز تعتبر جيدة ولا يوجد خلافات بين الفريقين في الوقت الحالي، وكل فريق يضع تركيزه في صفقاته ولا يضايق الآخر".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.