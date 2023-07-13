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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

الأهلي
الأهلي

غادر مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بعد وفاة والده.

وجاء مغادرة مروان عطية لمعسكر الأهلي، لحضور وتشييع جنازة والده اليوم وتسود الشكوك حول إمكانية لحاقع بمباراة اليوم أمام الزمالك .

واختار مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة امام الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والتصف من مساء اليوم الخميس.
وتضم القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

خط  الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

خط  الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

خط  الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"

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