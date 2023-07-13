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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مباريات اليوم

في غياب وسط الملعب بالكامل| ما تشكيل الأهلي أمام الزمالك بمباراة القمة؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك اليوم على ستاد القاهرة تحمل طابعًا خاصًا من التحدي بين الفريقين على الرغم من انتهاء الموسم فعليًا بحصول النادي الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز، واقتراب الزمالك رسميًا من حسم المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

ومن المقرر ان يخوض الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة صعبة أمام غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي في ورطة قبل القمة 

وقبل القمة بساعات عانى النادي الأهلي من غيابات مؤثرة وبات التشكيل الأساسي الذي يخوض به كولر المباراة صداعًا بسبب مفاجآت غير سارة للفريق.

البداية من رحيل حمدي فتحي نجم النادي الأهلي إلى الوكرة القطري ليخسره نصف ملعب الفريق رسميًا في مباراة القمة.

الأزمة الثانية تمثلت في تلقي نجم وسط الفريق مروان عطية خبرًا مؤسفًا بوفاة والده ما اضطره لمغادرة معسكر الفريق على الفور إلى مسقط رأسه في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

أما عمرو السولية نجم الوسط أيضًا فتمنعه الإصابة من المشاركة ليصبح ثالث اللاعبين الغائبين عن الفريق.

هل يلعب أليو ديانج ؟

أزمة أليو ديانج كانت تتمثل في صدر قرارا من جانب الاتحاد الدولي بإيقاف ديانج لحين سداد مستحقات عالقة في ذمته لوكيل أعماله.

لكن اليوم وقبل انطلاق القمة بساعات، تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الدولي فيفا يخطره فيها بانتهاء ايقاف اليو ديانج نجم النادي الأهلي بشكل رسمي.

واخطر الفيفا نظيره المصري بأن الأهلي قام بسداد غرامة وكيل ديانج وانتهاء الإيقاف، ليتأكد بذلك لحاقه بلقاء الزمالك بشكل طبيعي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك 

الأهلي سيدخل اللقاء بخط بمحمد الشناوي في حراسة المرمى.

في خط الدفاع من المتوقع أن يلعب محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

في وسط الملعب لا بديل عن ديانج ( الخيار الوحيد المتاح ) إلى جانب محمد فخري، وأحمد قندوسي ( أو أفشة ).

في الهجوم سيعتمد كولر على بيرسي تاو والشحات في الجناحين وكهربا في مركز رأس الحربة.

 

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