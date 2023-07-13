بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

أعلن هشام حنفى نجم الأهلي السابق عن عودة مروان عطية في مباراة القمة اليوم عبر حسابه الشخصي علي موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب هشام حنفي:" بناءً على طلب اللاعب .. مروان عطية قد يعود لمعسكر الأهلى للمشاركة فى مباراة الزمالك".

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، فيمباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابلهدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمهالتقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين على النحو التالي:

أون تايم سبورت 1

القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي

القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة

أون تايم سبورت 2

القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف

القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن