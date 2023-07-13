هل يشارك مروان عطية أمام الزمالك رغم وفاة والده.. تفاصيل مثيرة

لا يزال موقف مشاركة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك الليلة بالدوري المصري الممتاز غامضا .

وتلقى اللاعب صدمة قوية صباح اليوم بعد وفاة والده قبل ساعات من القمة وبالفعل خرج اللاعب وذهب إلى محل إقامته لتشييع جثمان والده بكفر الدوار.

وطالب مروان عطية من الجهاز الفني بالعودة من جديد إلى المعسكر وخوض مباراة الزمالك ، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم موقفه منه حتى الآن وان كان القرار الأقرب هو عدم الاعتماد على اللاعب قي التشكيل الأساسي على الأقل نتيجة الحالة النفسية التي يمر بها .

واختار مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة امام الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والتصف من مساء اليوم الخميس.

وتضم القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

خط الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"