لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

مباراة القمة

اقترب محمد فخري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة أساسي في تشكيل الفريق أمام الزمالك اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويفكر كولر في الدفع بمحمد فخري في التشكيل الأساسي اليوم أمام الزمالك لتعويض غياب مروان عطية بعد وفاة والده وخروجه من المعسكر.

وفاة والد نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

وتوفى والد مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة والد مروان عطية خلال الساعات القليلة المقبلة.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة امام الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والتصف من مساء اليوم الخميس.

وتضم القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

خط الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"