القمة على الميزان.. الأهلي يتفوق هجوميا ودفاعيا علي الزمالك رغم المؤجلات

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة والنصف مساء، مباراة القمة في الكرة المصرية رقم 126 بالدوري بين الأهلي والزمالك في الجولة المؤجلة رقم 31 من مسابقة الدوري الممتاز ، ويأتي اللقاء بعد حسم الأهلي لقب الدوري للمرة 43 في تاريخه قبل 5 مباريات من نهاية مشواره بالدوري، واستعادة اللقب الغائب منذ عامين.

ويدخل الأهلي المباراة متوجا باللقب للمرة الـ43 في تاريخه بعدما أعتلي صدارة المسابقة بـ75 نقطة من 29 مباراة بينما يدخل الزمالك اللقاء بعدما كان حاملا للقب النسختين الأخرتين ولكنه تراجع بشكل كبير هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 32 مباراة مما يعني أن الزمالك سيدخل القمة بفارق 16 نقطة عن الأهلي علما بأن المارد الأحمر لعب ثلاثة مباريات أقل من الزمالك..

وكانت مباراة الدور الأول أنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها محمود عبد المنعم كهربا هدف ومحمد شريف هدفين.



وبالنظر إلي نتائج الفريقين هذا الموسم فنجح الأهلي خلال الـ29 مباراة التي لعبها حتي الآن في تحقيق 23 أنتصار و5 تعادلات ولم يتلقي أي هزيمة طوال مشواره بالدوري هذا الموسم .. بينما فاز الزمالك في 17 مباراة فقط من أصل 32 مباراة لعبها هذا الموسم وتعادل في 2 وخسر 7 مباريات ..

ويتفوق الأهلي في عدد الانتصارات رغم خوضه مباريات أقل كما أنه لم يتعرض للهزيمة علي عكس الزمالك.. وكان أكبر أنتصار حققه الأهلي هذا الموسم كان أمام الداخلية بنتيجة 4\1 كما أستطاع الفوز بثلاثية نظيفة في 8 مباريات بالدوري منها مباراة الدور الأول أمام الزمالك .. بينما أكبر فوزه حققه الفارس الأبيض هذا الموسم كان الانتصار برباعية نظيفة وتكرر في مباراتين أمام كل من طلائع الجيش وحرس الحدود .. بينما كانت أكبر خسارة تعرض لها الزمالك هذا الموسم هزيمته أمام كل من الأهلي وفاركو بثلاثية نظيفة.

وفي الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية نجح الأهلي في تسجيل 54 هدفا كأكثر نادي تسجيلا للأهداف هذا الموسم ودخل مرماه 7 أهداف فقط ليصبح أقوي خط دفاع بالمسابقة .. في المقابل سجل الزمالك 49 هدفا ودخل مرماه 30 .. ليصبح الأهلي متفوقا في الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية عن الزمالك.



وتبلغ القيمة التسويقية للأهلي 29.60 مليون يورو ويعد المالي أليو ديانج أعلي لاعب قيمة تسويقية في الأهلي بـ4.5 مليون يورو .. بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو ويعتبر أحمد سيد زيزو أعلي لاعب قيمة تسويقية بـ5 مليون يورو .. ويبلغ متوسط أعمار لاعبي الأهلي بينما يبلغ معدل 26.3 سنة أعمار لاعبي الزمالك 26 سنة.