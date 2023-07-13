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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

صدى البلد

كشف أكرم توفيق نجم النادي الاهلي عن موعد إعلان صفقات الأهلي الصيفية بشكل رسمي .

و كتب اكرم توفيق عبر انستجرام: الأهلي يقترب من إعلان أول صفقاته الصيفية بشكل رسمي ، تم توقيع العقود ، الإعلان الرسمي قد يكون بعد مباراة القمة.

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مبدأ الاحتفال بحسم لقب الدوري؛ لحين خوض مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم، على إستاد القاهرة.

 

جلسة بين رئيس الأهلي وسيد عبدالحفيظ

وحرص الخطيب على زيارة مران الفريق الأول للنادي الأهلي ، مساء أمس، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومارسيل كولر المدير الفني، ثم تحدث مع اللاعبين لبضعة دقائق، مشيرا إلى أنه يرفض وبشدة فكرة الاحتفال بحسم لقب الدوري، خاصة أن مواجهة الزمالك هي “بطولة خاصة” بالنسبة للجماهير.

 

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