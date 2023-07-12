كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

أعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق ، عن عدم مشاركة اليو ديانج في مبارة القمة امام الزمالك .

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" رغم دفع الغرامة ديانج لن يُشارك في مباراة الغد أمام الزمالك ".

وتابع :" ينتظر اتحاد الكرة وصول خطاب جديد من الاتحاد الدولي برفع الإيقاف عن اللاعب من أجل السماح بمشاركته في المباريات وترتب على ذلك قرار كولر ألا يغامر بمشاركة ديانج، ومن الوارد أن يستبعد اللاعب من قائمة الفريق في مباراة القمة إذا لم يصل خطاب برفع الإيقاف بشكل رسمي ".

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مبدأ الاحتفال بحسم لقب الدوري؛ لحين خوض مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غد الخميس، على إستاد القاهرة.

وحرص الخطيب على زيارة مران الفريق الأول، مساء أمس، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومارسيل كولر المدير الفني، ثم تحدث مع اللاعبين لبضعة دقائق، مشيرا إلى أنه يرفض وبشدة فكرة الاحتفال بحسم لقب الدوري، خاصة أن مواجهة الزمالك هي “بطولة خاصة” بالنسبة للجماهير.