انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

اعلن الناقد الرياضي عمر الدرديري عن اقتراب الزمالك في التعاقد مع اسامة شيتا.

وكتب الدردري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الدولي #الجزائري #اسامة_شيتا لاعب وسط #اتحاد_العاصمة يقترب من #الزمالك في صفقة انتقال حر



وكان اللاعب الجزائري وافق مبدئيا علي عرض الزمالك رفض عروض أوروبيه أهمها من لوجانو السويسري ".



ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الدفع بحسام عبد المجيد مدافع الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

ومن المقرر، أن يعود عبد المجيد لتشكيل الزمالك ىعلى حساب مصطفى الزناري مدافع الفريق الذي شارك بصورة أساسية في المباريات الماضية.