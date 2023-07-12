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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسلم درع الدوري لرابطة الأندية

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تسليم الزمالك لدرع الدوري لرابطة الأندية .

  • وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:٠ رسميا.. الزمالك يسلم درع الدوري لرابطة الأندية".

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مبدأ الاحتفال بحسم لقب الدوري؛ لحين خوض مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غد الخميس، على إستاد القاهرة.

وحرص الخطيب على زيارة مران الفريق الأول، مساء أمس، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومارسيل كولر المدير الفني، ثم تحدث مع اللاعبين لبضعة دقائق، مشيرا إلى أنه يرفض وبشدة فكرة الاحتفال بحسم لقب الدوري، خاصة أن مواجهة الزمالك هي “بطولة خاصة” بالنسبة للجماهير

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