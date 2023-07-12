تفاصيل جلسة الخطيب مع الجهاز الفني للأهلي قبل القمة 126| خاص

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مبدأ الاحتفال بحسم لقب الدوري؛ لحين خوض مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غد الخميس، على إستاد القاهرة.

وحرص الخطيب على زيارة مران الفريق الأول، مساء أمس، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومارسيل كولر المدير الفني، ثم تحدث مع اللاعبين لبضعة دقائق، مشيرا إلى أنه يرفض وبشدة فكرة الاحتفال بحسم لقب الدوري، خاصة أن مواجهة الزمالك هي “بطولة خاصة” بالنسبة للجماهير.

وأضاف الخطيب، في حديثه للاعبين، أنه يجب التركيز الشديد في مواجهة الزمالك؛ لأنها ذات أهمية خاصة للجميع، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والإداري.

وكان سيد عبدالحفيظ، قد فرض حظرا إعلاميا على اللاعبين، ورفض الاحتفال باللقب الذي تم حسمه عقب فوز سيراميكا على بيراميدز 2-1 .

كما قرر عبدالحفيظ، عقد تدريبات مغلقة؛ لمنح الجهاز الفني، فرصة لتطبيق الخطة، والطريقة التي سيخوض بها المباراة، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة، مثل “عمرو السولية، ومحمود متولي، وكريم فؤاد، وأكرم توفيق” للإصابة، و"حمدي فتحي، وبرونو سافيو، وشادي حسين" للرحيل عن الفريق، و"أيمن اشرف"؛ لانتهاء تعاقده.

وكان الفريق الأحمر قد عاد للتدريبات أمس، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبيه، وعقد كولر محاضرة مطولة مع لاعبيه، عرض خلالها جزءًا من مباريات الزمالك الأخيرة، وطريقة لعبة، ونقاط القوة والضعف، وحذرهم من التساهل بعد حسم لقب الدوري.