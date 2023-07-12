لاعب جزائري يقترب من الانضمام إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أسامة شيتة، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري من الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لصحيفة الشروق الجزائرية فإن أسامة شيتة لاعب اتحاد العاصمة الجزائرى أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى نادى الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسامة شيتة وافق مبدئيا على عرض نادي الزمالك ويمنح الأولوية للانتقال إلى العملاق القاهري رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية من فرق أوروبية.

وأضافت أن لوجانو السويسري أحد أبرز الأندية الأوروبية راغبة في ضم اللاعب.

الزمالك يقترب من ضم لاعب جزائري

واختتمت أنه من المتوقع أن يوقع شيتة على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.