عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

امام عاشور
امام عاشور

تسيطر حالة من التوتر على جماهير من الأهلي والزمالك بسبب صفقة اللاعب إمام عاشور التي حسمتها القلعة الحمراء لصالحها، ولكن لم يعلن النادي الأهلي عن تلك الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

امام عاشور 

إمام عاشور يتسبب في حيرة الجمهور

وداعب إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي جمهوره في أحدث ظهور له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، ووجه رسالة غامضة، في ظل الأنباء القوية التي أكدت على اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي والعودة من جديد للدوري المصري.

ونشر عاشور صورة له عبر ستوري إنستجرام وهو يتناول العنب ووضع إيموشن يضحك بجانب عنقود العنب.

وسرعان ما قرر إمام عاشور التراجع عن الاستوري الخاص به وقرر حذف الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ليثير حيرة الجماهير المنتظرة مصير اللاعب ما بين الاستمرار رفقة ميتلاند أو الانتقال للنادي الأهلي، وعلق شخص على الصورة بعد حصولة على صورة ضوئية منها قائلا: "شكلة رجع في كلامه".

أولوية الزمالك.. مصطفى فتحي يصدم الأهلي وبيراميدز

زد يطلب ضم 3 لاعبين من الأهلي

تفاصيل عقد إمام عاشور

كشف أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي بشكل رسمي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: اللاعب وقَّع لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي يحصل خلالها على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم.

امام عاشور 

الجانب الإعلاني بعقد إمام عاشور

واختتم ميدو: "اللاعب لو جاله أي إعلانات الطبيعي إن النادي ياخد نسبة ولكن في حالة إمام عاشور الأهلي لن يحصل على شيء اللاعب سيحصل على قيمة العقود الإعلانية بالكامل".

تكلفة عودة إمام عاشور الى الزمالك

وأكد ميدو أن نادي الزمالك ليس لديه الإمكانيات لإعادة إمام عاشور لأنه سيكلف كل ميزانية النادي.

وتابع ميدو: "لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة سننهي على المبلغ المالي المحدد للصفقات الصيف الحالي، ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى".

امام عاشور عودة إمام عاشور الى الزمالك تفاصيل عقد إمام عاشور الأهلى الزمالك ميتلاند الدنماركى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

موضوعات متعلقة

صدمة.. ثنائي الأهلي خارج مواجهة الزمالك

أولوية الزمالك.. مصطفى فتحي يصدم الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

البيت الأبيض يعلن إختراق الحاسبات الحكومية والسيطرة عليها

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

بالشروط والمستندات.. حالات الانضمام لمظلة التأمينات والحصول على معاش لغير المعينين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ