سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

تسيطر حالة من التوتر على جماهير من الأهلي والزمالك بسبب صفقة اللاعب إمام عاشور التي حسمتها القلعة الحمراء لصالحها، ولكن لم يعلن النادي الأهلي عن تلك الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

امام عاشور

إمام عاشور يتسبب في حيرة الجمهور

وداعب إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي جمهوره في أحدث ظهور له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، ووجه رسالة غامضة، في ظل الأنباء القوية التي أكدت على اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي والعودة من جديد للدوري المصري.

ونشر عاشور صورة له عبر ستوري إنستجرام وهو يتناول العنب ووضع إيموشن يضحك بجانب عنقود العنب.

وسرعان ما قرر إمام عاشور التراجع عن الاستوري الخاص به وقرر حذف الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ليثير حيرة الجماهير المنتظرة مصير اللاعب ما بين الاستمرار رفقة ميتلاند أو الانتقال للنادي الأهلي، وعلق شخص على الصورة بعد حصولة على صورة ضوئية منها قائلا: "شكلة رجع في كلامه".

تفاصيل عقد إمام عاشور

كشف أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي بشكل رسمي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: اللاعب وقَّع لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي يحصل خلالها على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم.

امام عاشور

الجانب الإعلاني بعقد إمام عاشور

واختتم ميدو: "اللاعب لو جاله أي إعلانات الطبيعي إن النادي ياخد نسبة ولكن في حالة إمام عاشور الأهلي لن يحصل على شيء اللاعب سيحصل على قيمة العقود الإعلانية بالكامل".

تكلفة عودة إمام عاشور الى الزمالك

وأكد ميدو أن نادي الزمالك ليس لديه الإمكانيات لإعادة إمام عاشور لأنه سيكلف كل ميزانية النادي.

وتابع ميدو: "لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة سننهي على المبلغ المالي المحدد للصفقات الصيف الحالي، ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى".