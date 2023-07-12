أولوية الزمالك.. مصطفى فتحي يصدم الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن مستقبل مصطفى فتحي، لاعب فريق التعاون السعودي، المُعار إلى بيراميدز، خلال المرحلة المقبلة.

وكان مصطفى فتحي قد انضم لبيراميدز على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح له بالاستمرار في صفوف الفريق السماوي بشكل نهائي.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “مصدر مقرب من مصطفى فتحي أكد أن اللاعب استغرب أن الزمالك لم يفاتحه في انضمامه إلى الزمالك”.

مستقبل مصطفى فتحي

وتابع: “مصطفى فتحي حزين من تجاهل الزمالك لطلب ضمه من التعاون السعودي، واللاعب يعلم أن بيراميدز والأهلي يرغبان في ضمه”.

واختتم: “مصطفى فتحي الأولوية بالنسبة له هي الانضمام إلى الزمالك لو طلب ضمه”.