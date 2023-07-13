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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة القمة.. خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجمهور ويعد الفائز بجائزة

صدى البلد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤال لجمهوره  قبل مباراة القمة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :توقعاتكم لمباراة الزمالك و الاهلي و صاحب التوقع الصحيح فانلة الزمالك و الاهلي لـ ٢ فائزين إن شاء الله.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غدًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استمرت لمدة نصف ساعة، شرح خلالها الجهاز الفني بعض التعليمات الفنية.

 

 

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

 

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاثة فرق، وشهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية حددها المدير الفني.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

 

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