السيسي: مصر ستبذل كل جهد لوقف نزيف الدم في السودان.. والأزمة خلفت العديد من الخسائر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب السوداني، من أجل وقف الحرب في السودان، وأن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع جميع الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

السيسي: مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم في السودان

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع جميع الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه.

وقال السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، إن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للمواطنين السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.



السيسي: الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر ونقصا حادا في الأغذية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ليس خافيا على أحد من دول جوار السودان خطورة الأزمة الراهنة التي يواجها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو لجوء إلى دول الجوار.

وأضاف «السيسي»، خلال قمة دول جوار السودان المنعقدة في مصر ، أن الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، ويضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية.

السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بادرت باستقبال مئات آلاف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة السودانية، والذين انضموا إلى مايقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ عدة سنوات.

وقال السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، إن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للمواطنين السودانين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.

مشاهد السودان تؤلم المصريين.. السيسي يوجه رسالة لـ أطراف الأزمة ودول الجوار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب بـ تشكيل آلية اتصال، مع أطراف الأزمة في السودان، ودول الجوار، ووضع خطة للوصول لحل، وأن يكون هناك تواصل مباشر مع أطراف الأزمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، أنه يوجه كلمة لـ شعب السودان العزيز، قائلا :" أن مشاهد السودان تؤلم المصريين، وتمني الرئيس بحل الأزمة في أسرع وقت، وطالب السودان بالعمل من أجل المصلحة وحل المشكلات".

السيسي يشيد بالجهد الكبير المبذول من دول جوار السودان.. ويطالب بهذا الأمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ ليس خافيا عليكم الأزمة الراهنة التي تواجهها السودان وتداعيات الاقتتال الدائر ، والذى نتج عنه إزهاق أرواح السودانيين من المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى العقبات التي تواجه الموسم الزراعي، مما يترتب عليه نقص حاد فى الأغذية، وتدهور المؤسسات الصحية”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بقمة دول جوار السودان، أن هذا التدهور الحاد يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وهو ما يتيح الإستجابة الإنسانية للأزمة الحادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، التي تتطلب معالجة جذورها عبر التوصل لحل سياسي شامل.

الرئيس السيسي: يجب توحيد الرؤية واتخاذ قرارات متناسقة تجاه الأزمة السودانية

وجه الرئيس السيسي خلال قمة دول جوار السودان، ترحيبه بالحاضرين للقمة التي تستضيفها مصر، قائلاً “أشكركم على تلبية الدعوة بحضور القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر دولة السودان الشقيق”.

‏وتابع الرئيس السيسي، “السودان يمر بأزمة عميقة، لها تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار على المنطقة والعالم، وعلى دول جوار السودان بشكل خاص؛ مما يتعين على دولنا توحيد رؤيتنا ومواقفها تجاه الأزمة، واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة”.