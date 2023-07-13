104 مليارات دولار.. إعلان عاجل لأردوغان بشأن خسائر تركيا من الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن التكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، قائلا إن الخسائر تقدر بـ 104 مليارات دولار.

وأضاف أردوغان خلال رسالة مصورة بعثها الخميس خلال "مؤتمر برلين للزلزال" الذي عقده اتحاد الغرف والبورصات التركية مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالعاصمة برلين، أن عمليات إزالة ركام المنازل الهدمة اكتملت وأن العمل جار على بناء مساكن دائمة في مناطق خالية من مخاطر الزلازل.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه اعتبارا من أكتوبر القادم سيتم تسليم المنازل الجديدة للمواطنين بشكل تدريجي، لافتا إلى أنه سيتم تسليم 319 ألف منزل خلال العام الأول من البناء.

وأوضح أردوغان خلال حديثة، أن هدف الحكومة إنشاء 650 ألف مسكن بمدن أكثر أمانا ومرونة مما كان في السابق.

كما شكر أردوغان المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي أبدى دعمه للمؤتمر من خلال مشاركته عبر رسالة مصورة، كما شكر كافة الدول الأوروبية المشاركة في المؤتمر.

وأكد أردوغان أنهم لن ينسوا أبدا مساعدة الدول الصديقة والشقيقة من جميع أنحاء العالم التي هرعت إلى منطقة الزلزال، وأنهم سيتذكرون بامتنان كل من وقف إلى جانب تركيا في هذا اليوم الصعب.

وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.