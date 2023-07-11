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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا وأمريكا

أردوغان وبايدن
أردوغان وبايدن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تبدأ عملية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

التقى أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الجارية في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وقال الرئيس التركي، إن “الاجتماعات السابقة مع بايدن كانت جلسات إحماء”، مضيفا: “الآن نبدأ عملية جديدة”.

وذكر أردوغان أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإجراء مشاورات على مستوى رؤساء الدول مع الولايات المتحدة كجزء من الآلية الاستراتيجية.

وأضاف: “أعتبر هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو ذلك”.

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وشكر بايدن أردوغان على قيادته وقيامه بالدبلوماسية بشأن عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس التركي مرة أخرى.

يعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد فنلندا أحد البنود الرئيسية علي جدول أعمال القمة.

أردوغان تركيا الولايات المتحدة

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