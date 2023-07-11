الناتو يكشف أسباب عدم انضمام أوكرانيا إلي الحلف

قال بيان قادة الناتو خلال القمة التي عقدت اليوم في فيلنيوس، إن مستقبل أوكرانيا مرتبط بالحلف وستنال العضوية في الوقت المناسب.

أضاف بيان الناتو، إجراء انضمام أوكرانيا مستقبلا لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط.

وأكد البيان، أن طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية.

وتابع، نؤيد "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي وندعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع.

وعقدت اليوم قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بحضور جميع أعضاء الحلف.

ويهدف الناتو إلى تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي.

وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.