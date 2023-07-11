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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تعلن موعد انضمامها رسميا لحلف الناتو

السويد
السويد

قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، إن البرلمانين التركي والمجري قد يصادقان على طلب بلاده عضوية الناتو في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكشف بيلستروم، لوكالة “بلومبرج” للأنباء، أنه “يمكن للبرلمانين التركي والمجري التصديق في غضون أيام أو أسابيع”.

وأضاف أن “هناك اتفاقا واضحا على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن”، وهو ما أوضح أنه يعني أي وقت قبل الخريف.

وأمس، أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفقا على أن تنقل أنقرة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان وتعمل عن كثب مع المشرعين لضمان التصديق عليه.

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من جانبه، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، إن التصديق مسألة وقت الآن.

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