عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقمة الحلف.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، سيجعل أوكرانيا أكثر أمانا، وأوكرانيا ستجعل الناتو أقوى.

وقال زيلينسكي، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بقمة الناتو:  “أتيت اليوم بإيمان في قرار الشركاء، بإيمان في حلف شمال الأطلسي القوي، في حلف شمال الأطلسي الذي لا يضيع الوقت ولا ينظر إلى أي معتد. أود أن يصبح هذا الإيمان ثقة في القرارات التي نستحقها. التي يتوقعها كل مواطن، جندي، طفل، أم في أوكرانيا”.

وأضاف: “الناتو سيعطي الأمن لأوكرانيا، وأوكرانيا ستجعل الناتو أقوى".

ومنذ قليل، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، “سنساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة..  غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

السويد تعلن موعد انضمامها رسميا لحلف الناتو

الناتو: لا نية لاستخدام الأسلحة النووية في الصراعات الحالية

وقال: “سنعمل على انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلا”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.

زيلينسكي الناتو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

السويد تعلن موعد انضمامها رسميا لحلف الناتو

روسيا تعلن فشل هجوم الجيش الأوكراني المضاد في جميع الاتجاهات

رد حاسم من الأمم المتحدة على حرق القرآن في السويد

مع 5 دول.. روسيا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

أمريكا: الأمر متروك لأوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

إعادة الذهب.. إجراء عاجل من البنوك المركزية حول العالم بسبب عقوبات روسيا

ترشيحاتنا

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

متحدث الوزراء: بيع الأصول ليس سبة أو جريمة

حكم الصلاة بالحذاء .. دار الإفتاء توضح الضوابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ