بقمة الحلف.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، سيجعل أوكرانيا أكثر أمانا، وأوكرانيا ستجعل الناتو أقوى.

وقال زيلينسكي، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بقمة الناتو: “أتيت اليوم بإيمان في قرار الشركاء، بإيمان في حلف شمال الأطلسي القوي، في حلف شمال الأطلسي الذي لا يضيع الوقت ولا ينظر إلى أي معتد. أود أن يصبح هذا الإيمان ثقة في القرارات التي نستحقها. التي يتوقعها كل مواطن، جندي، طفل، أم في أوكرانيا”.

وأضاف: “الناتو سيعطي الأمن لأوكرانيا، وأوكرانيا ستجعل الناتو أقوى".

ومنذ قليل، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، “سنساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

وقال: “سنعمل على انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلا”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.