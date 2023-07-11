الناتو: لا نية لاستخدام الأسلحة النووية في الصراعات الحالية

قال بيان قادة الناتو خلال القمة التي عقدت اليوم في فيلنيوس، نسعى جاهدين لخلق بيئة آمنة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وأضاف بيان الناتو، سنظل تحالفا نوويا ما دامت مثل هذه الأسلحة موجودة.

وأكد البيان، أن الظروف الحالية لا تدل على التوجه لاستخدام أسلحة نووية في النزاعات العالمية.

وعقدت اليوم قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بحضور جميع أعضاء الحلف.

ويهدف الناتو إلى تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي.

وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.