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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات في الكونجرس الأمريكي بشأن بيع مقاتلات إف-16 لـ تركيا

محادثات في الكونجرس
محادثات في الكونجرس الأمريكي بشأن بيع مقاتلات إف-16 لـ تركيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى محادثات في الكونجرس، بما في ذلك مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، بشأن بيع مقاتلات إف-16 لـ تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تبدأ عملية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

التقى أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الجارية في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وقال الرئيس التركي، إن “الاجتماعات السابقة مع بايدن كانت جلسات إحماء”، مضيفا: “الآن نبدأ عملية جديدة”.

وذكر أردوغان أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإجراء مشاورات على مستوى رؤساء الدول مع الولايات المتحدة كجزء من الآلية الاستراتيجية.

أردوغان يعلن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا وأمريكا

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وأضاف: “أعتبر هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو ذلك”.

وشكر بايدن أردوغان على قيادته وقيامه بالدبلوماسية بشأن عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس التركي مرة أخرى.

الكونجرس تركيا الخارجية الأمريكية أمريكا

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