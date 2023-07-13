زيزو.. ورقة أسوريو الرابحة للزمالك في قمة الأهلي

يعد أحمد مصطفى زيزو جوكر الزمالك الورقة فى تشكيلة الكولومبى خوان كارلوس أسوريو لما يمتلكه اللاعب صاحب الـ27 عاما والقيمة السوقية البالغة 5 ملايين يورو من إمكانيات فنية رائعة وقدرة هائلة على فك طلاسم الدفاعات الحمراء فى القمة المرتقبة القادمة .

ونجح زيزو الذى تعاقد معه الزمالك قادما من مورينسى البرتغالى فى يناير 2019 فى تسجيل 46 هدفا وصناعة 39 هدفا فى 135 مباراة خاضها مع الفريق الأبيض فى الدورى بخلاف تسجيل 7 أهداف فى الكأس وصناعة 5 أهداف وتسجيل 7 أهداف وصناعة 8 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا .

ويشكل زيزو خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوى بفضل تحركاته القطرية خاصة أنه نجح فى التسجيل فى نهائى الكأس الموسم قبل الماضى من عرضية سيف الدين الجزيرى .

رسائل أوسوريو قبل القمة

وضع الكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للزمالك خطة عبور القمة 126 عندما يلتقى الأهلى مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدورى.

ويسعى أسوريو لتقديم أوراق إعتماده بقوة مع الجماهير البيضاء بتحقيق فوز على الغريم التقليدى الأهلى فى أول لقاء تحت قيادته الفنية بعدما حال انسحاب الزمالك من السوبر المصرى الماضى من صدام مبكر بينه وبين السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى بالإمارات ..

وطالب خوان كارلوس أوسوريو تسجيهلات لمواجهة الاهلى للتعرف على نقاط القوة ومفاتيح اللعب فى الفريق الأحمر، فى المباراة التى ستكون بمثابة الاختبار الاول للمدرب الكولومبى مع الفريق الابيض

ويعول أوسوريو على حصد الفوز على الأهلي باعتبار ان المباراة ستكون بمثابة بطولة خاصة ، فضلا عن زيادة أسهمهمع جماهير القلعة البيضاء التى باتت تتغنى بأسمه فى المدرجات وعلى منصات التواصل الأجتماعى، خاصى بعد التطور الفنى والبدنى للفريق ككل تحت قيادته، حيث نجح فى تحقيق سلسلة انتصارات متتالية، حيث نجح في الفوز خلال آخر 5 مباريات على كل من (طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب)

وحرص أوسوريو على توجيه مجموعة من الرسائل إلى لاعبيه تصدرها التحذير من الثقة الزائدة بسبب النتائج الإيجابية والكبيرة في الجولات الأخيرة له وشدد على صعوبة لقاء المارد الأحمر.

وحذر أوسوريو لاعبيه في نفس الوقت من إثارة أية مشكلات على غرار واقعة إبراهيما نداي لاعب الوسط الهجومي مع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب ولوح المدرب الكولومبي بورقة توقيع عقوبات مالية على أي لاعب يثير أزمة حفاظا على صورة الفريق الرائعة في الفترة المقبلة بشكل عام.

وشهدت الايام الماضية قيام عبدالواحد السيد مدير الكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع اللاعبين الكبار محمود عبدالرزاق "شيكابالا"قائد الفريق واحمد فتوح وزيزو سعيا وراء تحفيزهم على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الفريق ولم الشمل بين اللاعبين القدامى والجدد والتعاهد على الظهور بشكل مختلف وتحقيق لقب السوبر، بعد خسارة أكثر من بطولة من بداية الموسم الحالى .