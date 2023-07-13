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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجومه لم يمر.. ماذا فعل زيلينسكي لتجنب الخلاف مع قادة الناتو بفيلنيوس؟

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اضطر إلى  إعادة التفكير وخفض طموحاته لتجنب الخلاف في قمة الناتو في فيلنيوس.

وأوضحت الصحيفة، أنه “عندما وصل زيلينسكي إلى القمة صباح الأربعاء، كان من الواضح أن هناك حاجة إلى بعض إعادة التفكير حتى لا تتحول خيبة الأمل إلى شجار".

وأشارت إلي أن “بيان زيلينسكي حول قرار الناتو بشأن أوكرانيا هدد بظلاله على القمة”، لافته إلي أن "هجوم الرئيس الأوكراني لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل القادة الغربيين، الذين قدموا لكييف مساعدة كبيرة”.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عدم وجود إطار زمني لدعوة أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي وعضويتها في الحلف هو أمر سخيف.

زيلينسكي الناتو أوكرانيا

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