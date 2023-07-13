ضربة قوية.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن انتصار روسي ضد أوكرانيا والناتو

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن روسيا نجحت في منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف ريتر: “تمكنت روسيا من وقف توسع الناتو في أوكرانيا.. أوكرانيا لن تصبح أبدا عضوا في التحالف”.

كما أوضح سبب قيام تركيا بتقديم تنازلات وموافقة السويد على عضوية الكتلة العسكرية السياسية، قائلا إنه “في قمة فيلنيوس، كان الناتو يحاول يائسًا إثبات أن روسيا لا تستطيع وقف توسع الحلف. لهذا السبب، يتعين على الدول الأعضاء في الكتلة قبول السويد في صفوفها، لأن عضوية أوكرانيا غير واردة”.

وأضاف ريتر: “لقد استغل أردوغان هذا الوضع اليائس… أعتقد أنه في المقابل سيحصل على طائرات إف-16 جديدة من الولايات المتحدة، وسيحصل على تنازلات اقتصادية من السويد وأكثر من ذلك بكثير”.