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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بشأن استخدام بوتين للأسلحة النووية في أوكرانيا

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لا يوجد احتمال حقيقي لاستخدام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للأسلحة النووية في أوكرانيا.

 

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، إنه “لا يمكن لروسيا أن تستمر بحربها على أوكرانيا لسنوات”.

 

ومنذ قليل، قال بايدن، إن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، كانت ناجحة، مشيرا إلي أنهم يقفون عند منعطف تاريخي.

 

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، أن “انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو تعتبر إضافة نوعية للحلف”.

 

وقال الرئيس الأمريكي: “مستعدون للدفاع عن كل الدول الأعضاء في الناتو”، موضحا أن “المعركة ليست فقط من أجل أوكرانيا بل من أجل الحرية”.

 

وأوضح بايدن، أن “الحلف مستعد لعقد اتفاقية أمنية مع أوكرانيا قبل انضمامها للناتو”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن “أوكرانيا ستنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي”.

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وقال: “قمة الناتو أكدت على وحدة غير مسبوقة لدول الحلف”.

وأشار إلي أن “الأمن والسلام في أوروبا ضروريان للأمن في الولايات المتحدة”.

 

وأكد بايدن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر بالفعل الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلي أن “بوتين سيقرر في النهاية بأنه لن يستطيع مواصلة الحرب ضد أوكرانيا”.

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