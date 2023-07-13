بايدن: أوكرانيا تنضم إلى حلف الناتو.. وبوتين خسر الحرب بالفعل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، كانت ناجحة، مشيرا إلي أنهم يقفون عند منعطف تاريخي.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، أن “انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو تعتبر إضافة نوعية للحلف”.

وقال الرئيس الأمريكي: “مستعدون للدفاع عن كل الدول الأعضاء في الناتو”، موضحا أن “المعركة ليست فقط من أجل أوكرانيا بل من أجل الحرية”.

وأوضح بايدن، أن “الحلف مستعد لعقد اتفاقية أمنية مع أوكرانيا قبل انضمامها للناتو”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن “أوكرانيا ستنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي”.

وقال: “قمة الناتو أكدت على وحدة غير مسبوقة لدول الحلف”.

وأشار إلي أن “الأمن والسلام في أوروبا ضروريان للأمن في الولايات المتحدة”.

وأكد بايدن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر بالفعل الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلي أن “بوتين سيقرر في النهاية بأنه لن يستطيع مواصلة الحرب ضد أوكرانيا”.