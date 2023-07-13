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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هفوة جديدة.. بايدن يتحدث بأسلوب "غير لائق" مع زيلينسكي في قمة الناتو

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خاطب بشكل غير لائق نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس.

وحسب “نيويورك بوست”، ارتكب الرئيس الأمريكي، خطأ خلال خطابه، وقال "أنا وفولوديمير… لا ينبغي أن أكون مألوفا جدا".

بعد ذلك، صحح بايدن نفسه وتحول إلى زيلينسكي بشكل أكثر رسمية.

وقال بايدن: "ناقشت مع السيد زيلينسكي الضمانات التي يمكن أن نقدمها خلال هذا الوقت عندما كنت في أوكرانيا وعندما التقينا في أماكن أخرى".

وأمس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن يرحب فيه بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفقًا لتقارير وكالة “رويترز” للأنباء.

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وأضاف بايدن لزيلينسكي قبل اجتماع ثنائي: "لقد كان صمودك وعزمك نموذجًا يراه العالم بأسره"، لافتًا إلى أنه يتفهم إحباط الزعيم الأوكراني من الحصول على المساعدة التي يحتاجها بسرعة كافية.

وأشار بايدن في حضور المراسلين: "أعدك بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتوفر لك ما تحتاجه".

وتابع بايدن قوله: "إنني أتطلع إلى اليوم الذي نعقد فيه الاجتماع للاحتفال بعضويتك الرسمية في الناتو".

بايدن زيلينسكي الناتو

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