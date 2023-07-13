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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يصل فنلندا لعقد اجتماعات عقب قمة الناتو

صدى البلد

  وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فنلندا، الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الخميس حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن زيارة بايدن لفنلندا، تأتي عقب الاجتماع "المحوري" لقادة الناتو بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، بعد أن أظهرت فنلندا اقترابا عسكريا من الولايات المتحدة منذ بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.


ويتضمن جدول أعمال بايدن عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو، إلى جانب عقد قمة مع قادة دول الشمال الأوروبي الأخرى؛ بينهم رؤساء وزراء النرويج والدنمارك وايسلندا والسويد.
ويُشار إلى أن بايدن اعتبر القمة السنوية للناتو في فيلنيوس ناجحة، حيث اتفق حلفاء مجموعة الدول السبع على إطار عمل مشترك لتقديم تعهدات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نتائج القمة "انتصار أمني كبير"، غير أنه أعرب عن خيبة أمله لأن كييف لم تتلق دعوة مباشرة للانضمام للناتو.

أ ش أ

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