بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو يهدد روسيا.. وإمدادات الأسلحة لن تغير شيئا بالمعركة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ستشكل تهديدا لـ روسيا.

وأوضح بوتين، أن “انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف شمال الأطلسي سيخلق مزيدا من التوترات على الساحة العالمية”.

وأكد الرئيس الروسي، أن “موسكو ليست ضد الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس على حساب أمن روسيا”.

وقال: “الدبابات الأجنبية في أوكرانيا هدف ذو أولوية للقوات الروسية”، مشيرا إلي أن “إمدادات الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا لها تأثير لكنها ليست حرجة”.

وأضاف بوتين، أن “إمدادات الأسلحة الجديدة لن تغير أي شيء في ساحة المعركة”.