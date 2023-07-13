الجميع يحذر .. بوتين يهدد بتنفيذ جميع خططه وسياساته

أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن هناك من يراهن على استسلام روسيا لكننا سنستمر بتنفيذ خططنا وسياستنا.

حيث قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعتقد أن بإمكانه جر حلف الناتو إلى حرب لكن الأطلسي حريص على جاهزيته للدفاع عن نفسه.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها بعد اختتام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا، أنه يريد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بشروط عادلة، مضيفا، أن روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين.

وأضاف بايدن: “سبق وحذرنا العالم من خطورة ما كان يخطط له بوتين، مؤكدا، أن بوتين شن هجوما بشعا على أوكرانيا وراهن على انهيار الناتو”.